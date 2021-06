Rutte: ik doe niet mee aan top met Poetin

De EU-leiders bespreken donderdag de verkilde verstandhouding met Rusland. Duitsland en Frankrijk willen dat veranderen met een plan dat onder andere een gezamenlijke top van Rutte en zijn EU-collega’s met Poetin omvat. Dat is slecht gevallen in onder meer Oost-Europa en ook in Nederland.

„Dat zal ik niet meemaken”, onderstreept Rutte. Hij zei er niet tegen te zijn als de voorzitters van de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie Charles Michel en Ursula von der Leyen met Poetin rond de tafel gaan zitten. Maar zelf wil hij er niet aan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt voorlopig vast aan het plan. Conflicten met Rusland kunnen het beste worden opgelost door met elkaar te spreken, zei ze in Brussel. „Dat heeft ook de top van Poetin en Biden getoond”, zei ze, verwijzend naar het overleg in Genève vorige week tussen de Russische en Amerikaanse presidenten. Beiden benadrukten nadien dat er geen onvertogen woord was gevallen.

Anti-homowet

Rutte zou Hongarije het liefst uit de Europese Unie zetten als het land zich zo blijft opstellen. „Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU”, zei hij in Brussel.

Hongarije ligt hevig onder vuur om een wet die verbiedt dat onder meer onderwijs en media jongeren confronteren met bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders. Rutte en heel wat collega-leiders willen premier Viktor Orbán daarop donderdag aanspreken en hem overreden om het gewraakte wetsvoorstel in te trekken.

Maar Rutte maakt zich weinig illusies. „Hij is schaamteloos, dus hij gaat ermee door.”

Als Hongarije inderdaad geen beterschap toont, past het land volgens Rutte niet langer in de EU. „Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit. Dat moet stap voor stap, en je hoopt in de tussentijd dat ze zich aanpassen. Maar het langetermijndoel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen.”