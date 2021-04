Moordmachine Gruppe S. was uit op burgeroorlog in Duitsland

’Gruppe S’, zoals de terreurgroep in de volksmond heet, wilde via bloedige, gelijktijdige aanslagen niets minder dan een burgeroorlog ontketenen.

Het is bijna niet voor te stellen, maar het dozijn mannelijke neonazi’s. die dinsdag als makke lammetjes met mondkapjes achter metershoog plexiglas zaten, wilde linkse politici vermoorden, en op tien verschillende plekken tegelijkertijd zoveel mogelijk moslims doden bij het ochtendgebed. Het openbaar ministerie stelt dat Gruppe S. tot een ’moordmachine werd gekneed’. Volgens de verdediging ging het echter om machogedrag en ’kroegpraat.’

Justitie denkt daar heel anders over. Gruppe S. viel door de mand toen een aanhanger naar de politie stapte en de mogelijkheid gaf de bende af te luisteren.

Leider Walter S. (54) hield schietoefeningen in het bos met sympathisanten die hij via Telegram had geronseld. Via motorclubs als Wodans Erben en Germanien bestelden de neonazi’s kalasjnikovs, uzi’s en munitie. Ook werd bij Tsjechische wapenhandelaars aangeklopt. Toen de politie Gruppe S. oprolde, was er nog geen aanslag gepleegd.

De secondant van Werner S. was, net zoals enkele anderen, bereid om een zelfmoordaanslag te plegen. Tony E. nodigde een dozijn kameraden in het West-Duitse Minden uit. Daar vertelde de verpleger dat hij kanker had en bereid was zijn leven te offeren.

Werklozen

Tot zijn volgens justitie racistische netwerk behoorden een agent, een ondernemer en werklozen. En kroongetuige Paul E., die de politie informeerde.

,,Veel van de verdachten zijn Rijksburgers”, vertelt advocaat Werner Siebers. Dat is een groep van dik twintigduizend vaak zwaar bewapende Duitsers die terugverlangen naar Hitlers Derde Rijk, de huidige regering niet accepteren en geen belasting willen betalen. Onder de bendeleden ook ’preppers’, mensen die zich met wapens en levensmiddelen voorbereiden op het einde der tijden.

Gruppe S. bestond pas twee jaar. De meeste aanhangers waren voorheen actief in militante burgermilities, die na de vluchtelingencrisis van 2015 als paddestoelen uit de grond schoten. Sindsdien ontstonden ook inmiddels opgerolde terreurgroepen als Revolution Chemnitz en de Gruppe Freital, die aanslagen op asielzoekers pleegden.

Een voorbeeld voor hen was ook de groep Nordkreuz, die bestond uit agenten en soldaten. Zij stalen tienduizend stuks munitie en oefenden stiekem op schietbanen. Nordkreuz had al lijkenzakken besteld voor linkse politici en journalisten.

De zaak tegen de aanhangers van Gruppe S. duurt nog tot minstens oktober.