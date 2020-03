Halsema: mensen opsluiten in huizen is gruwelijke maatregel

Op de vraag of er een samenscholingsverbod komt als jongeren buiten te dicht bij elkaar in de buurt blijven, zei Halsema dat deze stap inderdaad zal worden gezet als het nodig is. Ze benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden. „Wat ik heel zorgelijk vind, is dat we niet weten hoe lang deze maatregelen kunnen duren. Die kunnen enorme sociale effecten hebben in een stad als Amsterdam, daar wonen de meeste mensen in hele kleine appartementen. Als het zo ver komt dat kinderen en jongeren thuis moeten blijven, dan is dat dramatisch.”

Halsema zei verder dat ze veel contact heeft met collega’s in de grote steden. „Je ziet dat in elke stad af en toe maatwerk geldt. De steden die verantwoordelijk zijn voor de stranden nemen andere maatregelen dan wij, wij pakken de markten aan. Maar ik denk dat we allemaal heel erg doordrongen zijn van de noodzaak om op te treden als dat nodig is en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de samenleving niet onherroepelijk wordt ontwricht.”

Buitenhof werd zondag vanwege technische problemen door overbelasting van het netwerk uitgezonden vanuit de studio van WNL Op Zondag.