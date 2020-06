Justitie: 30.000 verdachten in pedonetwerk Duitsland

Het ministerie van Justitie in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen meldt dat onderzoek wordt gedaan naar ”30.000 onbekende verdachten.” Duitse media pakken er groots mee uit. ’Wat een Wahnsinnszahl!’, begint BILD zijn artikel.

Het gaat om een internationaal pedonetwerk met het zwaartepunt op Duits grondgebied. Of er ook Nederalandse verdachten zijn, is niet bekend.

Het onderzoek draait vooral om de verspreiding van kinderporno, maar ook om andere strafbare feiten, waaronder zwaar misbruik. Criminelen spraken volgens de autoriteiten op internetfora en via berichtendiensten over het misbruik. Ze gaven elkaar ook tips, zoals welke kalmerende middelen het beste aan kinderen worden toegediend om ze seksueel te misbruiken.

„Degenen die aarzelden, werden door anderen aangemoedigd om hun intenties in de praktijk te brengen”, zei minister van Justitie Peter Biesenbach van Noordrijn-Westfalen. In deze chats werden ook afspraken gemaakt om met meerdere daders één kind te misbruiken.

Misselijk

Het gaat om een ’nieuwe dimensie van misdaad’, zegt justitieminister Peter Biesenbach van de deelstaat. Hij bekende er ’misselijk’ van te zijn geworden. „We moeten erkennen dat kindermisbruik op internet veel meer voorkomt dan we dachten.” De vanzelfsprekendheid waarmee daders openlijk informatie uitwisselen is ’in hoogste maten irritant’ en ’zeer verontrustend’.

Hoeveel verdachten daadwerkelijk kunnen worden opgespoord, en vervolgd, is nog zeer de vraag. Tot op heden zijn in Duitsland 72 verdachten geïdentificeerd. Tien van hen zitten in hechtenis. De zaak kwam in oktober 2019 aan het rollen met de eerste huiszoeking bij een van de hoofdverdachten in Bergisch Gladbach bij Keulen.

Sommige verdachten zouden hun eigen kinderen hebben misbruikt en foto’s van de misdaden hebben uitgewisseld. Onderzoekers evalueren al maanden enorme hoeveelheden gegevens. Het onderzoek strekt zich inmiddels uit tot alle zestien Duitse deelstaten.

Tot dusver zijn 44 kinderen geïdentificeerd en bevrijd uit de klauwen van de daders. Onder hen was een baby van drie maanden oud.

Schandaal pedonetwerk Berlijn

Deze maand kwam nog een ander groot pedoschandaal in Berlijn naar boven. Tientallen jaren zijn pleegkinderen bij pedoseksuele pleegvaders in huis geplaatst; niet als foutje, maar structureel en moedwillig onder leiding van de psycholoog Helmut Kentler die daarvoor allerlei theoriën bedacht. Nu blijkt dat er ’een door de overheid getolereerd, aangemoedigd en gelegitimeerd pedofielennetwerk’ achter schuilging, concludeerden onderzoekers van de universiteit van Hildesheim.