’Grensprikker’: zeer welkom Booster van over de grens: niet in app, maar wel geldige code

Amsterdam - Niet op je beurt wachten in Nederland maar een boosterprik halen elders in Europa? Beter van niet, adviseerde de GGD dit weekend. Maar er klinken ook andere geluiden van Nederlanders die toch over de grens hun injectie binnenslepen. De GGD laat weten dat élke boosterprik uiteindelijk goed is voor de volksgezondheid, ook als die uit Duitsland komt. Alleen de administratie is ingewikkelder.