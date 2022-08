Premium Het beste van De Telegraaf

Bram Peper: charmant, grappig en nooit een blad voor de mond

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Bram Peper, PvdA-prominent, oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stond bekend als een charmante, grappige en soms horkerige bestuurder die nooit te beroerd was om zijn mening over zichzelf en over anderen kenbaar te maken.