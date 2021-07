Vier mensen naar ziekenhuis na brand in Amsterdams hotel

Binnenland

Bewoner vast na mogelijke brandstichting in zorgcentrum Zutphen

In een zorgcentrum aan de Geweldigershoek in Zutphen is zaterdagmiddag brand ontstaan, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De politie vermoedt brandstichting. Een bewoner is aangehouden en zit nog vast.