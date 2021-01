Minderjarige opgepakt voor brand Plaswijckpark Rotterdam

Woensdagavond brandde het theatergebouw van het familiepretpark volledig af. Al snel circuleerden beelden op internet van mensen die een brand aanstaken, mogelijk in het Plaswijckpark. Na het onderzoeken van die beelden wist de politie de verdachte op te sporen en aan te houden.

Door het rieten dak van het gebouw greep de brand snel om zich heen. Ook kwam er veel rook vrij en was er stankoverlast. De brandweer meldde al gauw dat het gebouw niet meer te redden was en probeerde het vliegvuur dat van de brand afkwam te bestrijden.

Reactie team Plaswijckpark

Plaswijckpark is een binnen- en buitenspeeltuin en ligt in het noorden van Rotterdam, in Hillegersberg. Het park laat in een reactie op Facebook weten dat er ’gelukkig’ geen gewonden gevallen zijn bij de brand, die vooral veel schade heeft aangericht in het theatergebouw, waarin ook het restaurant zich bevindt. Dat geldt ook voor de dieren die in het park aanwezig waren, zoals alpaca’s, otters en uilen. „Zij zijn in veiligheid gebracht.”

De medewerkers melden later met een update te komen als er meer duidelijk is over de precieze schade. „Voor nu willen we iedereen ontzettend bedanken voor alle lieve berichten en steunbetuigingen.”

Inzamelingsacties

Woensdagavond zijn er diverse inzamelingsacties gestart. Bij één, gestart door Rozemarijn Moonen, is enkele uren na de brand al meer dan 40.000 euro ingezameld. Bij een tweede inzamelingsactie, gestart door JCI Rotterdam, is er nog eens zo’n 2500 euro opgehaald, maar: „Of je nu 1 euro geeft of 500 euro, wij zijn overal bij mee!”