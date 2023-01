Premium Het beste van De Telegraaf

Noord-Korea gevaarlijker dan ooit Jarige Kim Jong-un grossiert in kernwapens

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Beeld van Kims slow motion-video à la Top Gun: in een ’bomberjack’ met bijpassende zonnebril bij een raket van het type Hwasong-17. Ⓒ ANP / Associated Press

Zo’n dertigduizend Noord-Koreaanse soldaten oefenen al een maand lang tien uur per dag in de vrieskou voor een parade. Niemand die het weet, maar mogelijk lopen ze zich ’warm’ voor wat waarschijnlijk de 40ste verjaardag van dictator Kim Jong-un is. Over de echte leeftijd van de leider lopen de meningen uiteen, alleen de geboortedag van 8 januari staat vast, maar duidelijk is wel dat ’Little rocket man’ afgelopen jaar heeft gebruikt om op te groeien. Zijn nucleaire arsenaal is gevaarlijker dan ooit.