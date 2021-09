Nederland doneert komend jaar 27 miljoen doses aan Covax

Volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge is het belangrijk om andere landen te helpen met hun vaccinatieprogramma. „Wereldwijde beschikbaarheid van vaccins is ook de enige manier om het coronavirus onder controle te krijgen.” Het idee is dat voor iedere prik die in Nederland wordt gezet ook een prik wordt weggegeven. Het ministerie houdt vier miljoen doses op voorraad in Nederland voor mensen die nog niet geprikt zijn of een extra dosis willen. De hoop is dat de komende periode meer mensen die nog twijfelen over een vaccin overgehaald kunnen worden.

De doses die Nederland weggeeft, worden rechtstreeks vanuit de fabriek aan Covax gegeven, meldt het ministerie. Het RIVM zit daar dus niet meer tussen. Dat is handiger omdat dan „de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en traceerbaarheid” van het middel gegarandeerd kan worden. Wel wordt met andere landen samengewerkt om de middelen vanuit de fabriek bij Gavi, de organisatie achter Covax, af te leveren. Naast het Covax-programma worden ook rechtstreeks vaccins gedoneerd aan andere landen. Zo zijn er al 1,5 miljoen doses vergeven aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en andere landen. Daar komen er „de komende weken” nog 3,5 miljoen bij, meldt het ministerie.