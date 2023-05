’Doodgeschoten’ Laotiaanse activist blijkt nog te leven

De familie van Jack heeft dit bevestigd en fotografisch bewijs aan mensenrechtenorganisaties gestuurd dat hun zoon de schietpartij heeft overleefd en nu medische behandeling krijgt. Zijn familie had iedereen aanvankelijk verteld dat hij was overleden in een poging om hem te beschermen en te voorkomen dat hij opnieuw doelwit zou worden.

Gruwelijke beelden van de aanval zijn online verspreid door de staatsmedia van het communistische land. Op de video is te zien hoe de 25-jarige Anousa Luangsuphom, bekend als Jack, zaterdag in zijn gezicht en borst werd geschoten door een man die het café binnenliep. Twee vrouwen snelden toe om hem te helpen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Kritiek

Jack beheerde een Facebook-pagina waar mensen kritiek durfden te uiten op de leiders van de communistische éénpartijstaat.

Het Zuidoost-Aziatische Laos is een paradijs voor rugzaktoeristen, maar elke zweem van kritiek op de regering kan ernstige gevolgen hebben. Zo werd Sombath Somphone, een internationaal geprezen ontwikkelingswerker, tien jaar geleden ontvoerd bij een politiecontrolepost in de hoofdstad Vientiane. Ondanks internationaal protest is sindsdien niets meer van hem vernomen.

Drie jaar geleden verdween Od Sayavong in Thailand. De destijds 34-jarige campagnevoerder voor democratie was een erkend vluchteling en zocht via de Verenigde Naties hervestiging in een derde land, omdat hij zijn leven niet zeker was in Laos.

Overstromingen

Houayheuang Xayabouly, bekend als Muay, een jonge Laotiaanse vrouw die simpelweg om hulp vroeg voor de slachtoffers van overstromingen, zit voor vijf jaar jaar achter de tralies. Ze vertelde op Facebook een verhaal over slachtoffers die op de daken van hun huizen woonden en vestigde zo de aandacht op de nalatigheid van haar regering tijdens de dodelijke overstromingen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de critici die door Laos werden gearresteerd of zijn verdwenen. In Thailand zijn eerder twee critici van de Vietnamese regering van de straat geplukt en bij terugkomst in Vietnam in de gevangenis gegooid.

Sociale media

Sociale media hebben de ooit geïsoleerde bevolking van Laos mondiger gemaakt. Muzikanten, acteurs en andere prominente Laotianen uitten eind vorig jaar ook massaal kritiek toen de autoriteiten een schoonheidswedstrijd voor transgenders verboden.

Een vriend van Jack vertelde Amnesty International dat deze aanslag activisten nog banger heeft gemaakt om zich uit te spreken.