OM: miljoenenfraude met dividendbelasting via ’spiegelpaleis’

De fiscale opsporingsdienst FIOD doorzocht dinsdag met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg. Dat gebeurde in een onderzoek naar fraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met meerdere ondernemingen in diverse landen. Een woordvoerster wil in verband met het nog lopende onderzoek niets kwijt over de identiteit van verdachten en de vestigingsplaats van de vermogensbeheerder.

Justitie vermoedt dat met deze constructie een bedrag van 45 miljoen euro aan belasting is ontdoken. De doorzochte panden zijn een kantoor van een Nederlandse vermogensbeheerder en een Luxemburgs trustkantoor. Bij beide doorzoekingen is administratie in beslag genomen.

Spiegelpaleis

De Nederlandse vermogensbeheerder en de drie directeuren en een manager, worden verdacht van het deelnemen aan een organisatie die onder meer het doen van onjuiste belastingaangiften tot doel had. Het vermoeden bestaat dat de Nederlandse vermogensbeheerder betrokken was bij het bedenken en opzetten van de ingewikkelde constructie.

De constructie doet volgens het OM dienst als een ’internationaal fiscaal spiegelpaleis’, waarin je iets anders ziet dan dat het in werkelijkheid is. De verdachten zouden de constructie uitsluitend hebben opgezet om internationaal fraude met dividendbelasting te plegen. Dividendbelasting is een vorm van belasting die afgedragen moet worden over ’winstuitkeringen’ die bedrijven doen.

Lening van 2 miljard euro

In de spiegelpaleisconstructie verstrekte een in Luxemburg opgerichte vennootschap fictief een lening van 2 miljard euro aan haar Luxemburgse moedermaatschappij. In ruil voor de ’renteloze lening’ betaalde de moedermaatschappij een vergoeding van honderden miljoenen euro’s aan de dochtervennootschap. Die deed vervolgens een winstuitkering van honderden miljoenen euro’s aan de Nederlandse onderneming die aandelen bezat.

De Nederlanders keerden dit op haar beurt weer uit aan een Brits bedrijf. Over de winstuitkering was 45 miljoen euro dividendbelasting verschuldigd. En dat is ook aan de Luxemburgse belastingdienst afgedragen, maar vervolgens weer teruggevorderd. Het onderzoek zal moeten uitwijzen waar en op welke wijze enige belastingdienst uiteindelijk ook daadwerkelijk is benadeeld.

