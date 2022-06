Pas in oktober rijexamen: ’Ik ben de dupe van CBR-wanbeleid’

Binnenland

Steeds langere wachttijden voor rijexamen

Het duurt steeds langer voordat kandidaten rijexamen kunnen doen. Het CBR slaagt er maar niet in om een einde te maken aan de lange wachtlijsten. De wachttijd voor het praktijkexamen loopt in sommige regio’s op tot soms wel 25 weken. In maart was dat nog zo’n 16 weken.