Politie was bereid Will Smith tijdens Oscars te arresteren

De producent vertelt dat agenten na de klap in gesprek gingen met Rock. Als de komiek aangifte zou doen, beloofde de politie de Amerikaanse acteur direct te arresteren. Ze zeiden volgens Packer: „Dit is geweldpleging, we kunnen hem nu aanhouden.” De komiek wilde daar niets van weten en reageerde door te zeggen „dat hij oké is.” Rock weigerde ook aangifte te doen.

Bekijk ook: Chris Rock reageert na klap van Will Smith bij Oscars

Packer, die door The Academy of Motion Picture Arts and Sciences was ingehuurd om de Oscaruitreiking te produceren, vertelt in het interview met Good Morning America dat hij zondagavond niet meer met Smith heeft gesproken.

De Academy kondigde woensdag aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van het incident. De Amerikaanse acteur riskeert geschorst of geroyeerd te worden als lid.