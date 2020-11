Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil door: ’Ik laat me niet zomaar aan de kant zetten’

Khadija Arib: „Ik word al snel een kenau genoemd. Of een bitch. Ik neem het allemaal op de koop toe.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Den Haag - Ze wil door. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib stelt zich opnieuw verkiesbaar bij de verkiezingen van 17 maart. Aan De Telegraaf vertelt ze waarom haar karwei er nog niet op zit, over het moeilijke parlementaire werk in coronatijd en of de verhuizing van de Tweede Kamer nog wel doorgaat.