Vijf doden door storm Elsa in Spanje en Portugal

In Spanje kwamen drie mensen om het leven. Het eerste slachtoffer overleed bij een aardverschuiving in Asturias. Een tweede overleed in Galicië; daar brokkelde een stenen muur af. Het derde slachtoffer werd in Castile-León meegesleurd door overstromingen.

In buurland Portuga, in de plaats Montijo, overleed een man nadat er een boom op zijn vrachtwagen viel. Het tweede Portugese slachtoffer viel in Castro Daire, daar stortte een woning in.

Slecht weer in Frankrijk

In het oosten en midden van Frankrijk is bij duizenden mensen de stroom uitgevallen. Oorzaak is een harde wind die over het land waait. Daardoor zijn verschillende bomen op stroomkabels gevallen.

Zo'n 140.000 huishoudens zaten zonder stroom, zo meldde nutsbedrijf Enedis. In verschillende Franse departementen was code oranje van kracht, in het zuiden van het land werd ook gewaarschuwd voor overstromingen. Enkele skigebieden in de Pyreneeën bleven gesloten.

Weeronline meldde vrijdagochtend al dat het zuidoosten van Frankrijk zware regenval wachtte. Tot 19.00 uur wordt zo'n 100 millimeter neerslag verwacht. Verschillende Franse scholen bleven vrijdag uit voorzorg gesloten.