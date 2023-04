Vier uithalers, onder wie drie tieners, opgepakt in Rotterdamse haven

Het gaat om twee personen van 16 jaar, één van 18 en één van 26, uit Mijdrecht en Rotterdam. Ook een 37-jarige chauffeur uit Polen is aangehouden. De recherche doet onderzoek.

Uithalers zijn mensen die containers openbreken waar drugs in zitten. Ze doen dat vaak in opdracht van drugscriminelen. Soms zijn de uithalers minderjarig. Vorig weekend werden er ook al acht uithalers aangehouden in de Rotterdamse haven.