Grote paniek aan het water: ’Iedereen hoopte en dacht dat hij nog leefde’

Zelfs een per helikopter ingevlogen trauma-arts kon niets meer voor het slachtoffertje betekenen. Ⓒ News United

OVERDINKEL - Blinde paniek, gevolgd door een stortvloed aan intens verdriet, toen duidelijk werd dat hun broertje en speelkameraadje Robin verdronken was. Zo beschrijft een vrouw uit de Overijsselse grensplaats Overdinkel het hartverscheurende tafereel dat ze dinsdagavond, bij haar Eritrese buren tot haar afgrijzen aanschouwde bij een plas water in Overdinkel. Het jongetje was pas kort in Nederland en was volgens de buren samen met zijn moeder gevlucht uit Eritrea. De vader is nog in Afrika.