Oud-manager Pon: ’Je moet iedereen te vriend houden’

Dat zei de 62-jarige Erik van B., voormalig ‘sales manager’ bij Pon, dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam. Van B. is een van de elf verdachten die terechtstaan in het proces over corrupte praktijken rond de aanschaf van dienstauto’s voor Defensie en de politie.

Van B. wordt verweten dat hij ambtenaren heeft omgekocht, in zijn jacht op grote orders bij de overheid. Hij wijst de beschuldigingen van de hand. Hij meent dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld, uitsluitend ,,normale deals” heeft gesloten en slechts aan ,,relatiebeheer” heeft gedaan.

Van B. verkocht bij Pon aan klanten die wagenparken van minimaal honderd auto’s hadden, zoals grote bedrijven en overheidsdiensten.

Wilde niet schikken

In het jaren durende onderzoek namen de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie enkele tientallen verdachten op de korrel, zowel onder ambtenaren als in de autobranche. Een aantal medewerkers van Pon schikte met justitie. Dat deed ook het bedrijf zelf, voor 12 miljoen euro. Van B. was de enige medewerker die een schikking weigerde.

,,Omdat ik oprecht van mening ben dat ik in die jaren mijn werk heb gedaan” verklaarde hij voor de rechter, ,,op een manier zoals die gebruikelijk was in de autobranche. Het was bij Pon niet anders dan in andere bedrijven waar ik heb gewerkt. Er werkten daar heel slimme, ambitieuze mensen, die de markt wilden veroveren."