Politie houdt verdachte doorrijder Oss aan

Het Ford Transit-busje werd gesignaleerd op een camping in het Gelderse Stroe, vlakbij Barneveld. Uit onderzoek is gebleken dat het busje daadwerkelijk bij de aanrijding betrokken moet zijn geweest. De arrestatie van de verdachte vond op het politiebureau plaats, zegt een woordvoerster van de politie. „We hadden een afspraak staan met iemand die zich gemeld had in deze zaak. Hij vertelde dingen die voor ons aanleiding waren om hem aan te houden. Nu moet nog duidelijk worden of hij in de auto zat of daadwerkelijk achter het stuur.”

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. Ze heeft een zware hersenschudding en vele kneuzingen opgelopen. Haar vader, Antoine van den Bergh, had een filmpje van de aanrijding op Facebook gezet omdat hij de dader hoe dan ook wilde vinden. „Mijn dochter had dood kunnen zijn. Dood onder de ogen van haar negenjarige zoon.” Ook had hij een beloning van tweeduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Bij de familie Van den Bergh wordt opgelucht gereageerd. „Ik heb mijn dochter gebeld en daar was een kippenvel-moment. Ik hoorde haar en haar kinderen op de achtergrond juichen.”