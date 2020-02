Duizenden kippen dood door brand in schuur Bentelo

De kippenschuur van 100 meter lang en 25 meter breed aan de Bentelerhaarweg is volledig in de as gelegd, aldus de brandweer Twente. Die wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het woonhuis en een koeienstal op het erf.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omtrek te zien was. De brandweer kreeg bij het bluswerk hulp van diverse korpsen uit de regio.

De laatste jaren lijkt het aantal branden in kippenschuren, varkensstallen en op andere boerderijen toe te nemen. Augustus vorig jaar werden 1500 varkens gedood door een brand in Streefkerk, een maand eerder kwamen veel varkens om in de vlammen in Linschoten en in april kostte een brand in Renswoude duizenden kippen het leven.