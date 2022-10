Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Is dit voorbode voor escalatie? Wereld kijkt in spanning toe na explosie Krimbrug: ’Eer Poetin gekrenkt’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Explosies op de Krimbrug die Poetin in 2018 achter het stuur van een vrachtwagen opende. Ⓒ Foto AFP

Kiev - De Russische president Poetin zette zondagavond de oorlog verder op scherp met zijn eerste reactie op de explosie, die een dag eerder fikse schade veroorzaakte aan de Krimbrug. In een video spreekt de president van ’een terreurdaad gericht op het vernietigen van de civiele infrastructuur in de Russische Federatie’ in opdracht van de Oekraïense geheime dienst. De wereld kijkt in spanning toe: is dit een voorbode voor een nucleaire escalatie?