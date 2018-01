Voor 2019 is er de seksrobot mét bionische penis

Hiermee willen ze een nieuw, vrouwelijk publiek aanspreken. Deze nieuwe ’mannen’ volgen hun vrouwelijke versies, die in 2017 al gelanceerd werden.

Elke robot wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie genaamd Harmony, die werkt door een slimme mobiele app te koppelen met een robotkop om zo ’het leven’ te simuleren.

Inpluggen

De app laat gebruikers de persoonlijkheid van hun seksrobots personaliseren, waardoor elke robot anders zal reageren en praten. Dat hangt puur van de ’klant’ af. Momenteel worden alleen nog de vrouwelijke seksrobots verkocht, voor bedragen als 15.000 dollar.

„We werken aan de mannenrobots, met kunstmatige intelligentie”, zegt CEO Matt McMullen tegen Daily Star. Volgens hem krijgen de seksrobots ’bionische penissen’. „Deze zullen beter voelen dan een vibrator.”

Hij vervolgt: „De robot kun je ’inpluggen’. Hierdoor kun je doorgaan zo lang als je wil.” Het is nog niet bekend hoe groot de bionische penis gaat worden. Sterker nog, de klanten mogen kiezen. „The sky is the limit.”