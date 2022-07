Bosbranden treffen Zuid-Europa: evacuaties, verwoesting en gewonden

Bent u op vakantie in het buitenland en heeft u te maken met de bosbranden of de evacuaties? Dan horen wij graag van u! Wij zijn te bereiken via onze tiplijn, via +31613650952 of via m.vink@telegraaf.nl

De brand in Turkije zou woensdag zijn ontstaan bij een elektriciteitshuisje. De vlammen beslaan een gebied van 728 hectare en hebben tot nog toe zeventien huizen bereikt. Negentien mensen zijn gewond geraakt door het vuur en van hen liggen er nog negen in het ziekenhuis. De brandweer is druk aan het blussen en heeft daarbij tien vliegtuigen en twintig helikopters ingezet. Volgens de minister van Bosbouw Vahit Kirisci is de wind onvoorspelbaar en is het blussen daarom lastig. Toch is het de brandweer gelukt om de brand te blussen.

In Portugal en West-Spanje werden duizenden brandweermannen ingezet om de zeker twintig actieve branden te blussen. Temperaturen lopen - in sommige delen van Europa - op tot zeker 45 graden.

Frankrijk

In Frankrijk probeerden zo’n duizend brandweermannen en zes blusvliegtuigen twee branden ten zuidwesten en zuidoosten van Bordeaux te blussen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Ze kregen steun van brandweermannen uit andere delen van het land. De hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk, waardoor de schade aan het woud enorm is. Volgens plaatselijke media al circa 3850 hectare bos verloren gegaan. De grootste brand woedt circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux bij Landiras. Hier is de oorzaak niet van bekend. Meer dan vijfhonderd bewoners van enkele gehuchten en een dorp in de buurt van Landiras zijn geëvacueerd.

Woensdag werden circa 6000 kampeerders 's nachts geëvacueerd vanwege de brand ten zuiden van Arcachon, circa 50 kilometer van Bordeaux. Het is niet bekend of Nederlandse vakantiegangers onder de evacués zijn. Ook in het plaatsje Cazaux moesten honderden mensen snel vertrekken.

De afgelopen dagen en weken worden de landen rond de Middellandse Zee geteisterd door aanhoudende hitte en veel bosbranden. Ook de Egeïsche kust van Turkije is dit jaar al meermaals getroffen. In hetzelfde gebied woedde vorig jaar de grootste bosbrand sinds Turkije daar gegevens over bijhoudt. President Recep Tayyip Erdogan kreeg toen veel kritiek omdat Turkije onvoldoende voorbereid zou zijn op grote bosbranden.

De alarmcentrale van de ANWB en het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben tot nu toe geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders in de buurt van de bosbranden in Frankrijk. Nabij de badplaats Arcachon ten zuidwesten van Bordeaux zijn vijf campings ontruimd vanwege het vuur. Reisorganisaties en campings hebben nog weinig telefoontjes van ongeruste Nederlanders gekregen.