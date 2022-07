Duizenden mensen in Turkije geëvacueerd vanwege bosbrand

De brand zou woensdag zijn ontstaan bij een elektriciteitshuisje. De vlammen beslaan een gebied van 728 hectare en hebben tot nog toe zeventien huizen bereikt. Negentien mensen zijn gewond geraakt door het vuur en van hen liggen er nog negen in het ziekenhuis.

De brandweer is druk aan het blussen en heeft daarbij tien vliegtuigen en twintig helikopters ingezet. Volgens de minister van Bosbouw Vahit Kirisci is de wind onvoorspelbaar en is het blussen daarom lastig.

De afgelopen dagen en weken worden de landen rond de Middellandse Zee geteisterd door aanhoudende hitte en veel bosbranden. Ook de Egeïsche kust van Turkije is dit jaar al meermaals getroffen. In hetzelfde gebied woedde vorig jaar de grootste bosbrand sinds Turkije daar gegevens over bijhoudt. President Recep Tayyip Erdogan kreeg toen veel kritiek omdat Turkije onvoldoende voorbereid zou zijn op grote bosbranden.