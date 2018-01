Khamenei: onze vijanden hebben gefaald

„Het land zegt opnieuw tegen de VS, Groot-Brittannië en anderen die de Islamitische Republiek vanuit het buitenland omver willen werpen: jullie hebben gefaald en dat zal in de toekomst ook weer gebeuren”, aldus de geestelijk leider. Dergelijke opmerkingen wijzen erop dat de Iraanse machtshebbers vermoeden dat de dagenlange onrust grotendeels de kop is ingedrukt.

Betogers gingen recentelijk in tientallen steden de straat op. Bij de onlusten verloren zeker 22 mensen het leven en zijn ten minste duizend mensen opgepakt.

Het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Mossad beaamde in Jeruzalem dat de onrust het Iraanse establishment vermoedelijk niet in gevaar brengt. „Mensen zouden geen al te hoge verwachtingen moeten koesteren, al zou ik een betekenisvolle revolutie verwelkomen”, zei directeur Yossi Cohen tijdens een conferentie.