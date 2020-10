Rechtszaak over Borat van de baan

Michelle Dim St. Pierre klaagde de makers voor de release vorige week aan, en eiste dat een passage waarin haar moeder wordt geïnterviewd door nep-verslaggever Borat uit de film werd geknipt. Ze stelde in haar zaak dat haar moeder niet op de hoogte was dat het om een satire ging, en dat het fragment was gefilmd om de Holocaust en de Joodse cultuur belachelijk te maken.

In de film bezoekt Borat een synagoge, en moet zich door Dim Evans laten vertellen dat de Holocaust wel degelijk heeft plaatsgevonden. De activiste is na de opnames van de film overleden, maker Sacha Baron Cohen draagt in de aftiteling de film aan haar op. Hij heeft altijd gesteld dat hij met de film juist het ontkennen van de Holocaust aan de kaak wil stellen. Volgens Deadline vertelde hij Dim Evans bij hoge uitzondering meteen na de opnames dat het een satire betrof en hij zelf joods is.

„De rechtszaak is over”, laat een advocaat van de filmmakers weten aan Amerikaanse media. „Sacha Baron Cohen is enorm dankbaar dat hij de mogelijkheid heeft gehad te werken met Judith Dim Evans, wier medeleven en moed als overlevende van de Holocaust de harten heeft geraakt van de miljoenen mensen die de film hebben gezien. Judiths leven was een indrukwekkend weerwoord op het ontkennen van de Holocaust, en met deze film en zijn activisme wil Sacha Baron Cohen Holocaustontkenning verder tegengaan.”

De Telegraaf sprak eerder met filmmaker Sacha Baron Cohen: