Kou kwelt Korps Mariniers: deelnemers oefening kampen met bevroren ledematen

Het ging om een vierdaagse cursus waar bijvoorbeeld medisch personeel leert hoe het moet overleven in extreme koude. Tijdens de opleiding was er volgens woordvoerder Matthias Spaans van het Korps Mariniers sprake van een snelle temperatuurdaling. Het kwik ging in korte tijd van min zes naar min negentien. Dat brak een deel van de deelnemers op. Ze hadden vooral last van bevriezingsverschijnselen aan hun voeten. Het slachtoffer met het zwaarste koudeletsel moest met spoed in een Noors hospitaal worden opgenomen.

Op dit moment loopt een intern onderzoek naar het incident. ,,Maar nu al is duidelijk dat de Noorse voorsprong in medische kennis op het gebied van behandelingen van dit soort letsels voor de daar opgenomen collega het verschil heeft gemaakt tussen wel of niet amputatie. Wel is het zo dat deze collega een aantal jaar symptomen zoals gevoelsverlies zal ervaren”, weet zegsman Spaans.

Om te kunnen overleven onder de barre winterse omstandigheden moeten deelnemers aan de cursus speciale kleding dragen. Die is verstrekt en volgens het korps daadwerkelijk gedragen. Een van de mensen met bevriezingsverschijnselen had echter niet de schoenen aan die onderdeel zijn van het koudwinterpakket.