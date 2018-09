Trump en Turnbull weer op één lijn

Turnbull was een van de eerste buitenlandse leiders die Trump na zijn aantreden aan de lijn kreeg. De president beëindigde het gesprek, dat een uur zou duren, al na 25 minuten. Hij ergerde zich aan het feit dat zijn voorganger Barack Obama had toegezegd 1250 vluchtelingen over te nemen uit Australische opvangkampen.

Van enige frictie tussen de leiders was donderdag niets te merken. „We kunnen het uitstekend met elkaar vinden. We hebben een fantastische relatie”, benadrukte Trump, die zei te houden van Australië. „We kunnen de vluchtelingendeal achter u laten en verder gaan”, voegde Turnbull toe.

Volgens de president overdreven journalisten in berichtgeving over het gewraakte telefoontje. „We hadden een goed gesprek. Ik bedoel, we zijn geen baby’s”, stelde hij. „We hebben jonge harten”, vervolgde Turnbull.