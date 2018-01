Dode door opsluiting in container Lochem

De brandweer brak de container open en haalde de twee eruit. Voor een van hen kwam de hulp te laat, de andere medewerker ligt in het ziekenhuis. Burgemeester van Lochem, Sebastiaan van ’t Erve, sprak van „een triest begin van het nieuwe jaar.” „Ik ben in nauw contact met het bestuur van het sportcentrum om hen bij te staan in dit verlies en in de zorg voor de overige medewerkers. Ik hoop op het beste voor de medewerker die nog in het ziekenhuis ligt.”

Bekijk ook: Mensen onwel in container met houtkorrels

De Inspectie SZW onderzoekt wat er is misgegaan, zo liet de gemeente weten. Zwem- en sportcentrum De Beemd werd na het incident gesloten.

De houtkorrels waren bedoeld als brandstof voor een kachel. Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekendgemaakt.