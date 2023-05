Iran executeert drie mannen voor geweld tijdens demonstratie

Het voorval waarvoor Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi en Saeed Yaghoubi ter dood veroordeeld zijn, vond vorig jaar plaats in de tweede stad van Iran, Isfahan. Ze waren aanwezig bij de protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, die was opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg. Volgens de rechtbank begonnen ze te schieten om paniek te veroorzaken.

Uit onderzoek van Amnesty International bleek eerder deze week dat van alle executies in de wereld ruim de helft plaatsvindt in Iran. De organisatie telde er vorig jaar 576. Een deel van de executies was vanwege misdaden als moord of drugshandel, maar na de protesten na de dood van Amini zijn ook veel betogers geëxecuteerd.