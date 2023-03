Tipgevers krijgen beloning van 30.000 euro voor gouden tip verblijfsplaats ’Lucky’

Het tweetal kwam volgens justitie met informatie die zeer waardevol bleek te zijn voor het onderzoeksteam. „Daarom is besloten dat beiden een deel van de beloning uitgekeerd krijgen. Inmiddels zijn deze personen hiervan op de hoogte gebracht”, aldus het OM. Omwille van de privacy en de veiligheid van de tipgevers wordt er verder geen informatie verstrekt.

De beloning werd uitgeloofd nadat V. alias Lucky op zaterdagmiddag 21 januari op klaarlichte dag bij het drukbezochte winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder Michel (66) doodschoot en zijn ex-vriendin Anneke (38) levensgevaarlijk verwondde. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Na een klopjacht van een maand waarbij de politie alle registers opentrok om hem te kunnen vinden, werd V. na een tip van een alerte burger getraceerd in Schiedam. Zo werden onder meer observatieteams ingezet, telefoons afgeluisterd en werden op grote schaal camerabeelden bekeken. Ook vonden er op diverse adressen invallen plaats. Hij werd uiteindelijk door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden in zijn auto op de Kethelbrug in Schiedam. V. bekende volgens zijn advocaat mr. Haroon Raza direct na zijn arrestatie wat hij heeft gedaan en dat hij spijt heeft.

Beloning zelden uitgekeerd

Het gebeurt volgens het OM niet vaak dat iemand recht heeft op de ingestelde beloning. Ook uit onderzoek van de Open Universiteit in september vorig jaar blijkt dat er nauwelijks wordt uitgekeerd.

Toch wordt bij zware misdrijven regelmatig door justitie naar dit middel gegrepen in een poging de zaak vlot te trekken. „Met het uitloven van een beloning – door een hoofdofficier van een parket – worden potentiële getuigen onder het publiek uitgenodigd om tegen een financiële beloning met informatie over bepaalde ernstige misdaden naar voren te treden. Dit wordt veelal ingezet in zaken waarin de rechtsorde is geschokt en die geen of onvoldoende aanknopingspunten hebben voor de opsporing of na een langdurig opsporingsonderzoek (nog) niet tot een oplossing hebben geleid”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Het aantal beloningen dat uitgeloofd werd nam van 2015 tot 2020 toe van 50 naar gemiddeld 70 per jaar. In de afgelopen jaren was dat wat minder, zo was het aantal in 2020 vierentwintig. Het bedrag dat wordt uitgeloofd varieert per zaak, van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.

De hoogste beloning die ooit in Nederland is uitgeloofd, maar nooit uitgekeerd, is 100.000 euro voor de aanhouding van Ridouan Taghi en Saïd R. Verdere hoge beloningen zijn de 50.000 euro voor informatie die leidde naar de verblijfplaats van Dino Soerel en een beloning van 50.000 euro die leidt tot opheldering van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre.

Hoogste beloning

De hoogste beloning die ooit door het OM is uitgekeerd, is er een van 30.000 euro. Die werd gegeven en in 2013 uitbetaald voor de gouden tip voor de dubbele moord op het bejaarde echtpaar Henk Opentij en Mary Run in Amsterdam.

V. is donderdag voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Die bepaalde dat hij 90 dagen langer blijft vastzitten. Het onderzoek naar de gebeurtenissen en naar de vlucht van ’Lucky’ is nog in volle gang. De focus ligt onder meer op personen die hem op zijn vlucht hebben geholpen om uit handen van justitie te blijven.

Advocaat Sébas Diekstra, die Anneke bijstaat, laat in een reactie weten: „Dat de gevangenhouding is bevolen geeft cliënte enige rust, maar zij zegt wel de vrees te hebben dat de verdachte zich zal weten te onttrekken aan zijn voorlopige hechtenis. Zij wil politie en justitie dan ook op het hart drukken de verdachte niet te moeten onderschatten.”

„Op dit moment is cliënte volledig bij, maar nog altijd ernstig gewond. Zij gaat een loodzware en onzekere tijd tegemoet waarin zij zich volledig zal moeten richten op haar herstel. De vraag is in hoeverre zij lichamelijk ooit nog zoals voorheen zal kunnen functioneren”, zo stelt Diekstra.