Kamer wil strenger regime voor gevangenen als Taghi in de EBI in Vught

Onder meer PVV, CDA, SP, PvdA, GL en JA21 steunen een voorstel van VVD-Kamerlid Ellian om criminelen in de EBI verder af te sluiten van de buitenwereld. Zo moet bellen worden teruggebracht van twee keer per week tien minuten, naar één keer per week. Ook mag dat telefoonverkeer alleen plaatsvinden met personen die op dat moment in een politiebureau of gevangenis zitten.

In het door de Kamer aangenomen voorstel staan meer beperkende maatregelen voor gevangenen in de EBI. Bij bezoek mag maximaal één persoon per keer over de vloer komen, is het voorstel. Bezoek met kinderen bestaat uit de begeleiding van maximaal één volwassene.

Een Kamermeerderheid eist bovendien dat niet alle talen morgen worden gesproken tijdens een bezoek. Het is niet langer toegestaan een andere taal te spreken dan Nederlands of Engels, tenzij een gevangene beide talen aantoonbaar niet machtig is.

Stap in de goede richting

Ellian noemt de aangenomen motie ’hopelijk een nieuwe stap in de goede richting’. „Het is helaas maar weer pijnlijk duidelijk geworden hoe vanuit de Extra Beveiligde Inrichting, opdrachten worden gegeven. De risico’s en het gevaar daarvan zijn te groot.”

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft de motie ontraden, dus de vraag is hoe hij toch tegemoet gaat komen aan de wens van de Kamer. Het is bekend dat de advocatuur al tijden dwarsligt als het gaat om beperken van rechten van gevangenen in de EBI. De bewindsman haalde eerder al bakzeil en zal nu opnieuw in overleg moeten met de sector.