Zweedse politie hoort non-stop ’F*ck tha Police’ over de radio

Volgens The Otago Daily Times werd het nummer de laatste paar dagen meermaals over de frequentie geslingerd. Ook werd er een cover van het nummer van Rage Against The Machine afgespeeld.

Rechercheur Kelvin Lloyd meldt dat ze de ’dader’ nog niet hebben weten te achterhalen. „Elke vorm van inmenging op de radiofrequentie van de politie is een gevaar voor de publieke veiligheid. Diegene die dat doet kan aangeklaagd worden en hangt een celstraf van een jaar boven het hoofd.”

Dr. Dre

Het is niet voor het eerst dat dit in Zweden gebeurt. Vorig jaar werd de frequentie ook al enkele malen overgenomen. Zo werd het geluid van een varken uitgezonden.

N.W.A was begin jaren 90 een bekende rapformatie, met als prominente leden Dr. Dre, Ice Cube en Easy E. In het nummer F*ck tha Police wordt de politie zeer kritisch benaderd.