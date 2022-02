Medaillespiegel: TeamNL deelt zesde plaats met Zweden

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Noorwegen voert het klassement aan met dertien gouden plakken, drie meer dan Duitsland en vijf meer dan de Verenigde Staten. De Noren zijn ook wat betreft het totale aantal medailles (28 stuks) vooralsnog het meest succesvolle land in China.

Donderdag volgen nieuwe medaillekansen voor Nederland met onder andere de 1000 meter voor de schaatssters op het programma.

Opvallend is de positie van Canada in het medailleklassement. Canada pakte weliswaar al achttien medailles, maar daarvan waren er slechts drie goud. Met daarnaast vier keer zilver en elf keer brons nemen de Canadezen de elfde plek in.