Analyse: geld is échte reden toenadering Noord-Korea

Wie enkele weken geleden had gesteld dat Pyongyang zou meedoen aan de Olympische Spelen in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang, en dat Noord-Korea met zijn zuidelijke ‘vijand’ zou onderhandelen, was voor gek verklaard. Beide landen stonden op voet van oorlog met elkaar en de spanningen liepen gevaarlijk hoog op.

In 1988, toen de Zomerspelen in Seoul werden gehouden, bestond nog de vrees dat Pyongyang het sportieve mondiale evenement zou verstoren via terroristische aanslagen van geheim agenten.

Gecombineerde teams

Inmiddels is alles anders. Het ziet er daadwerkelijk naar uit dat er sporters, toeschouwers en officials afreizen naar de plaats aan de oostkust van het zuidelijke deel van het schiereiland. Sterker, er wordt zelfs – misschien iets té optimistisch – gedacht aan gecombineerde teams van beide landen op de Winterspelen.

Het zou ronduit sensationeel zijn als, pakweg, een Noord-Koreaanse kunstschaatsster op het ijs zou aantreden met een mannelijke Zuid-Koreaanse partner. Het Internationaal Olympisch Comité houdt alle opties in ieder geval open, sterk gefocust op een historische happening.

VS buitenspel

De werkelijkheid is waarschijnlijk veel minder romantisch. Alles wijst erop dat het noorden simpelweg poen nodig heeft. De economische sancties hebben het land zodanig verzwakt, dat Pyongyang geen andere mogelijkheid heeft dan hulp te vragen.

En dat doet de natie natuurlijk liever bij de ‘oude broeders’ in Zuid-Korea dan de ‘yankees’ uit Amerika. Seoul lijkt zeer bereid om (financiële) hulp te bieden, in de hoop dat de betrekkingen dan eindelijk serieus zullen verbeteren. Het is ook een mooie manier om te proberen de VS in het conflict op het Koreaanse schiereiland buitenspel te zetten.

Gesprekken begonnen

Delegaties van beide partijen ontmoetten elkaar gisteren al in het Zuid-Koreaanse deel van het dorp Panmunjom. Daar werd bekendgemaakt dat beide landen gesprekken gaan voeren over de spanningen, zo lieten vertegenwoordigers weten in een gezamenlijke verklaring. Ook willen de landen militair overleg voeren om de relatie te verbeteren.