Cel voor man met lachgasverslaving voor bedreigen Aboutaleb en politie

In mei en juli belde de man met de twee instanties. Tegen 112 zou hij onder andere hebben gezegd een aanslag te plegen „bij jullie, Marconiplein”, een granaat het politiebureau in te gaan gooien en een wijkagent te vermoorden als hij hem zou tegenkomen. Vanwege de ernst van die bedreigingen werd hij diezelfde nacht van 12 op 13 mei aangehouden. Na enige tijd mocht hij naar huis in afwachting van de behandeling van de zaak.

Aanslag

Vervolgens kreeg de telefoniste van het stadhuis in Rotterdam op 1 juli te horen dat ook daar een aanslag zou komen en dat het stadhuis in vlammen op zou gaan. De man vroeg ook om met „Leefbaar Rotterdam of Aboutaleb” te spreken, „dan ga ik ervoor zorgen dat daar een aanslag gaat komen.”

De man noemt zijn gedrag zelf „stom” en wijt het aan zijn lachgasverslaving. „Ik zoek aandacht omdat ik hulp nodig heb. Ik was onder invloed en depressief”, zei hij tegen de rechter. Die verplichtte hem, behalve tot de celstraf waarvan veertig dagen voorwaardelijk, om zich aan zijn verslaving te laten behandelen. Ook heeft hij een contactverbod met de gemeente, burgemeester en politie gekregen. Alleen in geval van een echte noodsituatie mag hij laatstgenoemde bellen.