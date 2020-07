’We bevrijden slachtoffers van kinderporno uit de hel’

Christine Lambrecht Ⓒ REUTERS

BERLIJN - Seksueel misbruik van kinderen wordt zwaarder bestraft. Dat verklaarde de Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht op woensdag. In de dagen ervoor was bekend geworden dat de politie dertigduizend personen heeft opgespoord, die bij een kinderporno-schandaal in Münster zijn betrokken.