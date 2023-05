Eerder voor deze zaak al 17-jarige opgepakt Tiener aangehouden voor explosie op klaarlichte dag in flat Rotterdam

Door Gerda Frankenhuis

De politie en EOD maken de explosieven onschadelijk aan de Sint-Andriesstraat in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Wederom is een tiener van zijn bed gelicht voor een explosie in Rotterdam. De 16-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het plaatsen en tot ontploffing brengen van een projectiel op klaarlichte dag op een flat aan de Sint-Andriesstraat in de wijk Bloemhof. Bij deze explosie raakte een bewoonster gewond.