Hond bijt rooftiener in been bij stelen smartwatch

De overvallers, vermoedelijk ongeveer 16 jaar oud, sloegen toe op de Karel V laan. De twee jongens hadden zich verschanst achter een hoogwerker en een gepasseerde auto. Toen de vrouw met haar hondje langsliep, achtervolgde het duo haar. Ze grepen de vrouw bij haar nek en ritselden haar smartwatch, een hightech horloge, van haar arm.

De dappere viervoeter van de vrouw rook onheil en zette de tanden in het been van een van de verdachten. „De jongens renden weg in de richting van de Tiende Penninglaan. De politie is na de melding direct een met een onderzoek gestart. Er is buurtonderzoek gedaan en de politie heeft gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn.”