Ex-premier Catalonië weg als partijleider

Mas was als regiopremier de voorganger van Carles Puigdemont, die in Catalonië aan het roer stond tijdens het onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Puigdemont vluchtte later naar België. Hoewel separatistische partijen in de provincie later weer een meerderheid behaalden bij de regioverkiezingen, bestaat er naar verluidt onenigheid over de te volgen koers: blijven strijden voor onafhankelijkheid of onderhandelen met Madrid over meer autonomie.

Mas had in 2014 als premier een niet-bindend referendum georganiseerd over onafhankelijkheid. Een Spaanse rechtbank oordeelde daarom in maart 2017 dat hij gedurende twee jaar geen publiek ambt mag bekleden. De politicus bleef toen wel aan het hoofd staan van de Catalaanse partij PDeCAT, maar zei dinsdag dat het nu aan andere mensen is „om dit project de toekomst in te leiden.”