Rustig herfstweer in het weekend na onstuimige dagen

Vrijdag waait het vooral in het noordelijk kustgebied nog flink. Aan de westkust is het al wat rustiger en in de middag begint de wind op steeds meer plaatsen geleidelijk af te nemen. Vanuit het noorden trekt een gebied met buien heel langzaam vanuit het noorden over het land. Tijdens de buien is er in het noorden ook een kleine kans op onweer en lokaal kan wat hagel voorkomen. In de tweede helft van de middag en avond bereiken de buien het zuiden van het land.

In de nacht naar zaterdag wordt het op de meeste plaatsen droog en zijn er opklaringen. Wel koelt het in de nacht flink af, op sommige plaatsen daalt het kwik tot 2 of 3 graden. Overdag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Er drijven wolkenvelden over het land, maar in de middag komt ook de zon er af en toe door. De temperaturen komen tussen 12 en 14 graden uit.

Op zondag kan het op veel plaatsen een vrij zonnige dag worden en stijgen de temperaturen naar 13 tot 15 graden. Na het weekend lopen de temperaturen nog wat verder op, dinsdag en woensdag zijn vrijwel droog en plaatselijk kan het 16 graden worden. Later in de week lijken de temperaturen nog meer te stijgen. Wel kan op sommige dagen ook een beetje regen vallen.

Nooit eerder zoveel zware neerslag

Na een droge september noteert oktober weer volop natte dagen, waarbij donderdag regionaal meer dan 50 mm naar beneden kwam. Dit jaar telt tot nu toe dus 19 dagen met zware neerslag, het oude record van 16 dagen uit 2006, werd afgelopen augustus al verbroken. En dat terwijl 2021 nog 10 weken telt. Dit aantal kan dus nog verder stijgen, aangezien de herfst zeker in de kustgebieden gemiddeld het natste seizoen is.

Eind vorige eeuw was het jaarlijkse gemiddelde nog 5 dagen met zware neerslag en begin vorige eeuw lag dit aantal nog iets lager. Deze eeuw is dat gemiddelde verdubbeld tot 10 dagen met zware neerslag. Uit onderzoek van Weer.nl bleek recent dat het aantal dagen met zware neerslag 145,5% is gestegen ten opzichte van een eeuw geleden.