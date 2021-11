LIVE | Duizenden demonstranten op de been in Amsterdam, geen geweld

Zo zijn in Amsterdam rond 15.30 uur inmiddels duizenden demonstranten bijeengekomen om te demonstreren tegen het coronabeleid. De sfeer is gemoedelijk en er is geen geweld. Aanvankelijk was het protest afgelast uit vrees voor Rotterdam-taferelen, maar uiteindelijk kwamen toch honderden mensen naar de Dam.

De coronademonstranten lopen vanaf de Dam richting het Centraal Station. De politie rijdt achter de stoet aan met busjes. Het zijn gewone politiebusjes maar ook veel busjes van de mobiele eenheid. Er klinken wat sirenes, verder is het vooralsnog vrij rustig. Toeristen vragen zich af wat er aan de hand is. Sommigen sluiten zich, uit vermaak zo lijkt het, bij de protestmars aan.

Ook elders in de wereld, in Australië en in Wenen, en ook in eigen land (Breda) zijn er coronademonstraties. Ondertussen zijn de nieuwste cijfers bekend. Opnieuw zijn er 300 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Volg alle ontwikkelingen rond de pandemie in onderstaand liveblog.