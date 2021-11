LIVE | Tienduizenden mensen demonstreren tegen coronabeleid Australië

Demonstranten zijn boos om lockdowns en de vaccinatieplichten die worden ingevoerd voor bepaalde groepen. Zo heeft deelstaat South Australia onlangs besloten dat medewerkers van scholen voor het begin van het volgende schooljaar volledig gevaccineerd moet zijn. Ze krijgen een paar weken de tijd om een eerste inenting te regelen.

Sommige Australiërs vinden dergelijke maatregelen te ver gaan. Betogers hadden in Sydney borden meegenomen met opschriften als „mijn lichaam, mijn keus” en „mijn dochter is ziek door vaccinbijwerkingen”, schrijft de krant Sydney Morning Herald. De politie schat dat in de miljoenenstad 10.000 mensen demonstreerden, de organisatoren van de ’vrijheidsmars’ gaan uit van 100.000 deelnemers.

Mensenmassa

Het is onduidelijk hoeveel mensen de straat opgingen in Melbourne, maar op beelden is te zien dat het gaat om een enorme mensenmassa. De krant The Age gaat uit van tienduizenden deelnemers. Waar het in het Nederlandse Rotterdam een dag eerder nog tot rellen kwam tijdens protesten tegen coronamaatregelen, lijken grootschalige ongeregeldheden in de Australische steden te zijn uitgebleven.

Mensen die de aanpak van de overheid wel steunen, hielden in Melbourne een tegendemonstratie. Daar deden zo’n 2000 mensen aan mee. Een deelnemer zei tegen persbureau AFP dat het overheidsbeleid is bedoeld om levens te redden. „Dit is een wereldwijde pandemie. Wat moeten we anders?”

Het circa 25 miljoen inwoners tellende Australië ging aan het begin van de pandemie grotendeels op slot voor buitenlandse reizigers om het virus buiten de deur te houden. Het land heeft ruim 1900 sterfgevallen gemeld door het virus, veel minder dan kleinere West-Europese landen als Nederland en België.