Inwoners Loppersum komen langzaam bij van de schrik: ’de engste beving ooit’

Een inwoner plaatst ijzeren pennen in de oudste woning van Zeerijp. Ⓒ ANP

LOPPERSUM - Groningen kwam gisteren maar langzaam bij van de hevige schrik die ontstond door de zware aardbeving die de gasregio maandag trof. Inwoners van dorpen als Zeerijp en Loppersum meldden in een dag 939 schades bij Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam. ,,Dit was de engste beving ooit’’, klinkt het in Loppersum, waar inwoners toch veel gewend zijn.