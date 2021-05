Californische vrouw wast per ongeluk loterij lot mee: loopt 26 miljoen dollar mis

„Toen ze haar gewassen kleding uit de machine haalde, was het lot in kleine stukjes versnipperd”, vertelt Bobby Henley, die vaste klant bij het tankstation waar het lot werd gekocht, aan CBS Los Angeles. Hij kwam haar tegen nadat het gebeurd was. Wanhopig probeerde de vrouw het lot nog aan elkaar te plakken, maar daar was het te laat voor.

Volgens de loterijorganisatie moet je, wanneer je je prijs in ontvangst wil nemen, het lot kunnen laten zien of met een duidelijke foto kunnen aantonen dat je in bezit was van het winnende ticket. De medewerkers van het tankstation probeerden de vrouw nog te hulp te schieten. Ze probeerden met beveiligingsbeelden aan te tonen dat de vrouw echt het winnende lot had gekocht. Op de beelden werd echter niet genoeg duidelijk of het daadwerkelijk het winnende lot betrof.

Toch zijn er niet alleen gedupeerden in dit verhaal. Het tankstation dat het lot verkocht, kreeg een bonus van 130.000 dollar, omdat de hoofdprijs niet in ontvangst was genomen.