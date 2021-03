Wandelfile ontwricht dierenleven: ’Ze stampen de hele natuur plat’

Ging het maar regenen, verzucht Ruben Vermeer. Want alle mensendrukte kwelt de dieren. „Alsof ze niet al genoeg kopsores hebben van hun eigen soort.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Volkssport nummer één is het in de lockdown: even de benen strekken in de natuur. En in die wandelfile maken we meer kapot dan ons lief is. „Onwetendheid”, zegt boswachter Ruben Vermeer. „En onfatsoen.” Rondje bos voor dummies.