Bannon ook weg bij Breitbart

Bannon kreeg recentelijk een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken die in het boek ’Fire and Fury: Inside the Trump White House’ aan hem werden toegeschreven. Hij zou zich onder meer kritisch hebben uitgelaten over de kinderen van Trump.

Bannon zou dochter Ivanka naar verluidt „oliedom” hebben genoemd. Donald Trump Jr. leek kritiek te krijgen vanwege zijn deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate. Bannon zou die vergadering „verraderlijk” en „onpatriottisch” hebben genoemd.

Trots

De politiek strateeg probeerde later zijn uitspraken te nuanceren, onder meer door te zeggen dat de kritiek niet op Donald Trump Jr. was gericht. De presidentszoon was volgens Bannon juist „een patriot en een goed mens”, maar het kwaad was toen al geschied.

De Breitbart-voorzitter, die vorig jaar vertrok uit het Witte Huis, had de toorn van Trump over zich afgeroepen. Die vroeg zich af of zijn voormalige adviseur soms gek was geworden en schakelde advocaten in. Bannon kwam volgens Amerikaanse media door de rel steeds geïsoleerder te staan in conservatieve kringen.

Bannon zei volgens het bericht op de rechtse nieuwssite „trots te zijn op wat het Breitbart-team in korte tijd heeft bereikt bij het opbouwen van een nieuwsplatform van het hoogste niveau.”