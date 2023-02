Archeologen ontdekken 2400 jaar oude doorspoelbare wc-pot, mogelijk oudste ooit

Archeologen denken dat bedienden de wc doortrokken door water in de wc te gooien nadat iemand zijn boodschap had gedaan. De gebroken pot en de pijp zijn vorige zomer ontdekt in de centrale stad Xi’an, schrijft CNN.

Pas afgelopen week kwamen details over de ontdekking naar buiten. Het laat volgens de onderzoekers zien ’hoe ver de Chinezen in die tijd al waren’. Wel was deze wc alleen beschikbaar voor de elite, onderzoekers noemen het dan ook een ‘luxe object’.

Bewijs

De wc-pot is waarschijnlijk gebruikt in de periode van 475 tot 221 voor Christus en in de latere Han-dynastie (220 voor Christus tot 220 na Christus). ,,Het doortrekbare toilet is concreet bewijs dat Chinezen eeuwen geleden al hechtten aan sanitaire voorzieningen”, stelt één van de onderzoekers.

De Chinese leider Xi Jinping wil het voor elkaar krijgen dat in het hedendaagse China sanitaire voorzieningen van een betere kwaliteit zijn. ,,Toiletten zijn geen kleinigheid. Het is een belangrijk onderdeel van het bouwen van een beschaving met steden en dorpen”, zei hij in de staatskrant People’s Daily.