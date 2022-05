Kim Jong-un kondigt lockdown aan

Het staatspersbureau KCNA, dat de besmetting bekendmaakte, spreekt van een "ernstige nationale noodsituatie". Volgens het persbureau gaat het om de zeer besmettelijke omikron-subvariant BA.2.

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt alom betwijfeld. Zo ontsloeg Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze "een grote crisis" veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad.

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1500 kilometer met China, die lang niet overal goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen. Kim Jong-un riep op tot strengere grenscontroles.